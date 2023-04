Espalion. Viens décorer ton œuf de Pâques !

Ce mercredi 3 mai, pour les vacances de Pâques, viens participer à des ateliers créatifs au château de Calmont, lors des après-midi "Décore ton œuf" ! Les enfants pourront montrer leur talent d’artiste et, en famille, vous pourrez profiter des visites et animations proposées par l’équipe de guides en costume médiéval. Des jeux en bois, un nouveau parcours du chevalier et des costumes en prêt vous seront aussi proposés. 14 heures-15 h 15 : atelier "Décore ton œuf" ; 15 h 30 : tirs de la pierrière et du trébuchet ; 16 h 15 : démonstration d’archerie médiévale. Prix : 6 € à partir de 5 ans.

Ouverture jusqu’au 11er juillet, de 14 heures à 18 heures ; fermé le jeudi.