Badminton : le 25e tournoi national de Rodez en photos

Samedi 29 et dimanche 30 avril, le club de badminton de Rodez organisait son 25e tournoi national, au gymnase Ginette-Mazel. Samedi était réservé aux simples hommes et femmes et aux doubles mixtes. Quand les badistes engagés en doubles hommes et doubles femmes ont concouru dimanche.

Les résultats en simples :

Femmes : Lisa Smaniotto (Pradines)

Hommes : Léo Porte (Vivarais)

Les résultats en doubles :

Femmes : Anaïs Garcia (Pradines) - Maya Kiffer (Pradines)

Hommes : Léo Porte (Vivarais) - J.P. Levan (BC Langonais)

Mixtes : Eric Langlet (Tournfeuille) - Marjorie Battude (St-Orens)