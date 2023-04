CARTE. Sécheresse : ces départements concernés par des restrictions d'usage de l'eau à la fin du mois d'avril

Nous n'en sommes qu'à la fin du mois d'avril, mais certains départements ont déjà atteint le niveau de crise le plus élevé.

La situation empire de semaine en semaine, et pourtant il reste encore un peu moins de deux mois avant d'être en été. La sécheresse reste un sujet préoccupant en cette fin de mois d'avril, le pourtour méditerranéen est tout particulièrement concerné et fait l'objet d'arrêtés de restrictions de l'usage de l'eau.

Deux départements possèdent des secteurs en "crise", le niveau d'alerte le plus élevé, selon la carte du site Propluvia mis à jour ce dimanche 29 avril 2023, à savoir le Gard et les Bouches-du-Rhône. Sans compter les annonces de la préfecture des Pyrénées-Orientales faisant basculer plusieurs bassins au niveau "crise", notamment autour de Perpignan dont le secteur n'a pas connu de pluie significative depuis un an.

Tout le reste des Pyrénées-Orientales est en alerte orange "alerte renforcée", tout comme une grande partie du Gard et de nombreux secteurs des Alpes-Maritimes. Durant le mois d'avril, l'ouest du département de l'Ain est passé en alerte renforcée avec les Yvelines et l'Oise.

En jaune, au niveau "alerte", se trouvent une grande partie de l'Hérault, presque tout le Var, des bouts des Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, la Haute-Loire, l'Oise, la Seine-et-Marne, la Vienne, ainsi que la totalité du département de la Haute-Saône.

Le pourtour méditerranéen souffre tout particulièrement de la sécheresse. Capture - Propluvia

Quelles restrictions selon les niveau de crise ?

Sur la carte de Propluvia, on aperçoit également un très grand nombre de départements en niveau "vigilance". A ce stade, les mesures sont préventives pour inciter les particuliers et les professionnels à faire des économies d'eau. En Occitanie, sont concernés les Hautes-Pyrénées, le Gers, la Haute-Garonne, l'Ariège, l'Aude, l'Hérault et une petite partie du Gard.

Pour les départements en jaune et donc en niveau "alerte", les prélèvements à des fins agricoles font l'objet d'une réduction inférieure à 50 % (ou bien d'une interdiction totale jusqu'à trois jours par semaine). Cela implique également des mesures d'interdiction de manoeuvre de vanne, d'activité nautique, d'interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, les espaces verts et les golfs, ainsi que de laver sa voiture.

L'alerte renforcée (orange) permet une réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50 %. Les limitations sont plus importantes pour l'arrosage des jardins, des pasces verts et des golfs et peuvent aller jusqu'à une interdiction de certains prélèvements.

Enfin, les secteurs en rouge (niveau "crise") doivent mettre un terme à des prélèvements non prioritaires, y compris à des prélèvements à des fins agricoles. "Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés", renseigne Propluvia, par exemple quand cela concerne la santé, la sécurité, le civile, l'eau potable ou la salubrité.