Réforme des retraites : en Aveyron, l'intersyndicale espère un 1er mai "exceptionnel et historique"

Les syndicats, toujours aussi déterminés contre la réforme des retraites, appellent à une large mobilisation ce dimanche, à Villefranche-de-Rouergue, Rodez, Millau, Saint-Affrique et Decazeville.

Sur le front social, ce 1er mai aura un parfum particulier. Celui de la réforme des retraites bien évidemment. Ce mercredi, l'intersyndicale réunie dans les bureaux de Soldaires, à La Mouline, a en tout cas une nouvelle fois affiché sa détermination. " Pour la première fois, la CFE CGC, qui n'est généralement pas présente le 1er mai, y sera", explique notamment Jacques Douziech.

Pour autant c'est une manifestation décentralisée qui sera organisée dans le département. "Mais avec un message unitaire", prévient Gauthier Couffin de Solidaires. "Les organisations syndicales liront le même texte, partout". Ainsi, à 10 h 30, au kiosque de Villefranche-de-Rouergue, au jardin public de Rodez, ou a celui de Decazeville, à la salle des fêtes de Saint-Affrique, ou sur les quais Sully Challiès de Millau, le même message : "Non à cette réforme qui est d'une injustice sociale inacceptable" lance Gauthier Couffin.

"On ne passera pas à autre chose"

Les représentants syndicaux espèrent dès lors voir défiler beaucoup de monde ce jour-là. "Il n'y a pas d'excuses pour ne pas venir. Ou que l'on soit, même en vacances, on peut rejoindre une manifestation. Ce 1er mai doit avoir un caractère exceptionnel et historique".

Lors de la conférence de presse, la colère restait palpable. "On voit bien que par diverses opérations de communication, Macron veut que l'on passe à autre chose. Mais on ne passera pas à autre chose", lance David Gistau, de la CGT. "Il y a trop de sujets sur lesquels nous ne sommes plus entendus", souffle Julie Bernat de la FSU. "Certains parlent déjà de mouvement lors des JO qui sont en 2024, c'est dire..."

Alors qu'il n'y a plus vraiment de contact avec les députés macronistes de l'Aveyron, les représentants syndicaux mettent en exergue le fossé qui, selon eux, est en train de se creuser entre la population et les institutions. "Regardez, à chaque sortie cela se passe mal. Stanislas Guerini (1) devait venir vendredi à Rieupeyroux, cela a été annulé" assure David Gistau. L'affaire des casseroles fait également du bruit dans les rangs syndicaux. "Il y aura peut-être un arrêté pour les casseroles, mais il en faudrait un pour le gouvernement, je pense qu'il y a quelques-uns qui ont des casseroles aussi..." lance Emmanuel Dumas de FO, qui ne parvient pas à comprendre l'enfermement du gouvernement. "À la Sam, il nous reste aussi quelques pièces métalliques qui font du bruit", complète David Gistau. "Historiquement, le 1er mai c'est la revendication de la journée de huit heures, et nous, on veut nous faire bosser deux ans de plus... ce n'est pas possible !" s'exclame Christian Barbut de Solidaires.

Il se pourrait donc que ce 1er mai, les clochettes du muguet, symbole de ce jour, fassent un peu plus de bruit que d'habitude. Et d'ores et déjà, sur le plan national, l'intersyndicale a prévu

(1) : Stanislas Guérini est ministre de la Transofmation et de la Fonction publique.