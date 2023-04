Tremplin des Cent vallées en juillet à Naucelle : les candidatures sont ouvertes

Groupes et artistes peuvent s'inscrire pour participer à ce tremplin parrainé cette année par Mouss et Hakim.

"Tu es un(e) artiste ou groupe aveyronnais ? Tu as un répertoire présentant des compositions originales ? Tu souhaites développer ton projet artistique ? Le Tremplin des Cent Vallées est fait pour toi !"

Telle est l'invitation faite par l'association Ajal, les "boulégaïres" de Sauveterre-de-Rouergue, aux musiciens de l'Aveyron afin de concourir au Tremplin des cent vallées, quatrième du nom, qui se déroulera le 8 juillet à Naucelle. Après Pigalle (et son regretté François Hadji-Lazaro, disparu cette année), Magyd Cherfi et les Tambours du Bronx, ce sera à nouveau des anciens de Zebda, les Toulousains Mouss et Hakim, qui seront les parrains de ce tremplin.

Il y aura deux groupes ou artistes lauréats, qui bénéficieront d’un an d’accompagnement artistique (résidence artistique, date sur l’une des manifestations de l’Ajal, soutien sur les volets administratif, juridique, communication, booking...).

Les inscriptions pour participer à ce tremplin sont ouvertes jusqu'au 21 mai sur le site de l'association.