A Luc-la-Primaube, l’association Accordéon en Rouergue affiche son dynamisme

L’association "Accordéon en Rouergue" a tenu son assemblée générale au café-restaurant l’Arlequin à La Primaube.

Le président Alain Bousquet a remercié les bénévoles qui se sont investis lors du gala du 24 février 2023 à l’Espace Animation de Luc auquel 400 personnes venues du département mais aussi du Lot, du Tarn, de Lozère, du Cantal, de Haute-Loire ont assisté. Pour certains, ce fut le camping-car et pour d’autres l’occasion de passer le week-end dans la région. Toutes les personnes amateurs de musette et folklore sont reparties enchantées. Le froid, le brouillard et même la neige ont rendu le trajet du retour difficile. Cette année encore, le plateau était exceptionnel avec Didier Malvezin et son orchestre qui accompagnait Véronique Pomiès et Patrick Boussac à la cabrette, Marc Picard et Sandrine Bel, Nicole Berges et Jean-Pierre, Pierre Maury et Patrick Roques qui remplaçait François Boissonade, absent pour des raisons de santé. À noter cette année, une invitée d’honneur, Chloé Vernhes, Pastourelle de la Ligue auvergnate et du Massif central, venue spécialement de Paris, accompagnée d’Isabelle Cazals, présidente.

Le rapport financier et le rapport moral de cette soirée très positive, ont été approuvés à l’unanimité. Le bureau a été reconduit : Alain Bousquet, président ; Christian Castan, trésorier ; Maryse Vacquier, secrétaire ainsi que tous les membres présents à cette assemblée. Alain Bousquet a clôturé cette réunion en remerciant la municipalité pour la mise à disposition de la salle, les artisans et commerçants qui ont participé par leur partenariat ou par le prêt de matériel à la réussite de cette soirée, sans oublier Pierrot qui, depuis le premier gala, filme cet évènement que les organisateurs prennent plaisir à regarder sur DVD.

Rendez-vous pour le 7e gala en 2024 avec de nouveaux musiciens. Toute l’équipe de bénévoles s’est retrouvée autour d’une bonne table pour partager ensemble le repas.