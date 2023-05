Aveyron : avec "Entremets entre amis", les recettes gourmandes d’Aëva

Aëva Masnier a profité du confinement pour se lancer véritablement dans la pâtisserie. Encouragée par ses proches, elle a créé son blog et sa microentreprise, pour partager ses recettes et proposer différents produits gourmands.

C’est l’histoire d’une jeune femme de 23 ans qui prend plaisir à confectionner de beaux et savoureux gâteaux. Enfant déjà, elle accompagnait sa mère quand il s’agissait d’enfiler le tablier de cuisine et de prendre le rouleau à pâtisserie.

"Durant le confinement, à la fin de ma licence, j’ai commencé à faire des gâteaux, des tropéziennes, des macarons, des galettes, des tartes, des entremets, des cannelés, raconte la Flavinoise. Comme je me débrouillais pas mal, mes copines m’ont incité à créer un compte Instagram".

Quelques mois plus tard, en septembre 2020, Aëva créait son blog, pour partager ses recettes sur le Net. Le succès étant au rendez-vous, Aëva mûrissait son projet et décidait de véritablement se lancer, fin 2021, en créant sa microentreprise : "Entremets entre amis".

Études de droit

Après une scolarité au collège de Pont-de-Salars, puis au lycée Monteil de Rodez, où elle a obtenu son bac ES, Aëva Masnier a poursuivi ses études en droit à Albi, puis à Toulouse, en alternance, où elle a décroché son master en gestion du patrimoine.

Après son master, Aëva voulait devenir généalogiste successoral. Elle a finalement choisi une autre voie professionnelle et travaille aujourd’hui comme gestionnaire de patrimoine dans un cabinet indépendant toulousain. Ce qui ne l’empêche pas, dès son retour en terre aveyronnaise, de se consacrer à la pâtisserie.

"J’ai des fins de semaine bien chargées, notamment de septembre à décembre", témoigne Aëva, avec le sourire. Il est vrai qu’elle peut compter sur le soutien de toute la famille, des copines et de son copain Loris.

Préparations à gâteaux, pâtes à tartiner, cuillères à chocolat

Avec "Entremets entre amis", Aëva propose, à ce jour, sept préparations à gâteaux : sablés, gaufres de Bruxelles, fondant au chocolat, muffins au chocolat, cookies aux pépites de chocolat au lait et de chocolat noir, cookies au praliné rose et chocolat blanc, cookies tout chocolat.

Avec ces préparations, la pâtisserie est ainsi à la portée de tout le monde. Aëva fabrique également des cuillères à chocolat, de quatre goûts différents, ainsi que des pâtes à tartiner au praliné et au caramel beurre salé.

Ces produits, tous estampillés Fabriqué en Aveyron, sont disponibles en ligne sur son site internet ainsi que sur la plateforme Etsy. Ils sont également en vente dans plusieurs épiceries du Ruthénois, de Réquista, Bozouls, Durenque, Agen-d’Aveyron.

La farine provient de la minoterie Laville, du Moulin de Galat, à Canet-de-Salars, et les bouteilles des préparations à gâteaux sont en verre consigné. Cette année, on retrouvera Aëva lors du salon du Fabriqué en Aveyron, les 22, 23 et 24 septembre, à Millau, puis au salon du chocolat de Rodez, les 18 et 19 novembre. "C’est à la fois un mix de plaisir et de complément de revenus", souligne la jeune femme.

En novembre dernier, elle a reçu le prix du Club des Epicuriens en Aveyron. Une récompense qui l’encourage à poursuivre son activité et à développer sa gamme, avec une nouvelle recette sans gluten et peut-être une autre sans beurre et sans œuf… Quelque chose nous dit qu’Aëva pourrait même, un jour, envisager de passer son CAP de pâtisserie… Mais ça, ce sera sûrement une autre histoire.



Entremets entre amis, les Pâtisseries d’Aëva. Tél. 0 640 678 616. entremetsentreamis@hotmail.fr

instagram.com/entremets_entre_amis.

sites.google.com/view/patisserie-d-aeva