La Loubière. Distribution des lots à l’Épi

La distribution des lots de la tombola organisée par l’Épi du Rouergue pour célébrer ses cinquante ans s’est déroulée en présence de nombreux gagnants et fournisseurs qui ont pu profiter également d’une visite guidée du site de production du Parc d’Activités de Lioujas, soit une soixantaine de visiteurs présents.. Plus de 40 000 clients avaient tenté leur chance dans les divers points de l’entreprise (magasins, marchés, tournées et site e-commerce), du 1er au 9 avril. Des lots d’une valeur totale de plus de 20 000 €, entièrement fournis par les fournisseurs, ont permis de désigner 21 gagnants dont un grand chanceux qui profitera d’un voyage en Argentine, tous frais payés pendant douze jours ! Ainsi s’est manifesté le dynamisme de l’entreprise implantée à Lioujas depuis un demi-siècle et qui connaît un développement régulier.