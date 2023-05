Conques-en-Rouergue. Dominique Reynié éclaire sur le lien entre politique et religion

L’association culturelle et artistique de Conques, en partenariat avec le Centre de documentation historique, a accueillir le professeur à Sciences Po Paris et directeur général de la Fondation pour l’innovation politique, Dominique Reynié autour de la question du lien entre religion et politique. Cette conférence de haut niveau a visiblement ravi l’ensemble des participants qui sont venus très nombreux de tout le département à l’auditorium de Conques qui affichait complet. Après un brillant et riche exposé, Dominique Reynié a pu échanger avec le public présent autour de ce thème. Une très belle soirée qui a lancé le cycle de conférence 2023.

La prochaine conférence aura lieu le vendredi 12 mai à 18 h 30 dans l’auditorium du Centre Européen et le thème sera "L’histoire de l’abbatiale de Conques revisitée : l’apport de la géologie" par Jean-David Vernhes, enseignant-chercheur en Géosciences, Axelle Piras et Rémi Guérin, élèves-ingénieurs en géologie (Beauvais, Institut Polytechnique UniLaSalle). Entrèe libre et gratuite.