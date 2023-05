Cassagnes-Bégonhès. École Sainte-Marie : tous en scène autour du petit chasseur de bruits

Impatience, fébrilité et trac sont les premiers mots qui venaient à l’esprit lorsque l’on observait les élèves de l’école Sainte-Marie. En effet, ils allaient monter sur les planches, certains pour la première fois. Pendant plusieurs semaines, petits et grands ont participé à des ateliers musicaux dirigés avec professionnalisme et patience par Philippe Blanchard.

Ces ateliers leur ont permis d’acquérir un savoir-faire musical à partir d’un travail sur le chant, les rythmes et la découverte des instruments. Ils ont également appris à établir, harmonieusement, leur place dans un groupe, à être plus à l’écoute des autres et enfin, à s’investir dans une démarche pour un projet commun.

Lors de la représentation, les spectateurs se sont laissés emporter par les déplacements d’un drôle de petit bonhomme qui s’en est allé chercher des bruits pour les gens de son pays. Le spectacle a été un succès et une expérience très enrichissante.