Rieupeyroux. En full-contact, Florent Lacomme est devenu vice-champion de France

C’est à Lyon qu’ont eu lieu les championnats de France de full-contact. Une compétition de haut niveau avec des combattants triés sur le volet et une organisation remarquable, où le public a pu assister à des combats très durs. Florent Lacomme a porté haut les couleurs du club de Rieupeyroux et de la région Occitanie pour cette journée. Florent accède à la finale de sa catégorie – 80 kg et termine son parcours par un combat d’une grande intensité.

À l’issue du combat, il est déclaré vainqueur aux points mais une décision arbitrale prenant en compte deux pénalités pour techniques interdites lui enlève le titre d’un cheveu. Florent est néanmoins vice champion de France de full-contact.

Il a réalisé la même performance le mois dernier à Dijon lors des championnats de France de karaté contact, après avoir remporté la coupe de France de karaté contact à Toulouse au mois de février. Le karatéka a également été admis à l’examen de grade du 3e dan au mois de décembre 2022. Après avoir passé cinq ans à Albi et Carcassonne où il a pratiqué d’autres disciplines (kick boxing et boxe anglaise), cette saison 2022-2023 en Aveyron est placée sous le signe de la réussite sportive.

Outre les entraînements de Rieupeyroux sous la direction de son père, Gérard Lacomme, il s’entraîne aussi au contact karaté fight sous la direction de Gildas Larbre. Lors des compétitions, c’est son frère Romain Lacomme, coach national catégorie A (4e dan) qui le seconde en lui apportant de précieux conseils. Ces résultats le poussent à déjà envisager d’autres objectifs pour la saison prochaine, peut-être l’open International de Paris.

Prochaine échéance pour le club : la Valera cup qui aura lieu à Toulouse le 7 mai, où 6 participants de niveau régional sont inscrits.