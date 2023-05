Naucelle. Le château de Jalenques à l’honneur

Samedi 15 mai, le château de Jalenques sera à l’honneur à travers deux temps forts : visite et conférence. La visite, programmée à 16 h 30, sera commentée par Christophe Deroo. À 18 h 30, ce dernier animera une conférence à la salle des fêtes de Quins sur le thème : "Jalenques : un chantier-école pour l’archéologie, l’histoire de l’art et l’ethnographie". Le dîner de clôture, au "Quinsois", est payant et sur réservations, au 06 86 98 80 79.

Deux vidéos, une courte et une longue, qui décrivent le contenu du bulletin hors-série 2022 consacré à la richesse des décors dans l’architecture du Ségala à la fin du Moyen-Âge, sont encore disponible (12 €). C’est le 15 mai que sortira le bulletin n° 7 riche en faïences, porcelaines et poteries trouvées à Jalenques (64 pages, 12 €). Il est possible de trouver toute l’activité du site sur jalenques.org entre fête des jardins, fête médiévale, journée portes ouvertes.