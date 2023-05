Bozouls. Le colonel du Sdis Mickaël Lecoq prend le pouls du centre bozoulais

"Avec 873 512 ha de superficie, l’Aveyron se classe au 5e rang des départements français métropolitains", souligne le colonel Mickaël Lecoq qui est venu rendre visite au centre de secours de Bozouls afin de prendre le pouls de ce secteur.

Accueilli par les élus Jean-Luc Calmelly, maire de la cité, aux côtés de Jean-Michel Lalle, maire de Rodelle et de Nicolas Bessière, maire de Gabriac et président de la communauté de communes, le colonel, accompagné du lieutenant-colonel Stéphane Coulon, chef du groupement centre nord, a pu échanger sur les difficultés du secteur et sur la bonne tenue de ce centre de secours dirigé par David Chassang, capitaine, accompagné de son adjoint Sébastien Batut.

Le centre de la cité accueille 40 pompiers volontaires.

Sur le département, la montagne couvre environ 34 % du territoire et la forêt, avec ses 320 000 ha, représente un quart de la superficie. Le Sdis, service départemental d’incendie et de secours, est chargé de la prévention, de protection et de la lutte contre les incendies ; il concourt, avec les services concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes ainsi qu’au secours d’urgence. Le nouveau patron des pompiers de l’Aveyron s’est ensuite entretenu avec les pompiers volontaires du centre avec le souci du renouvellement notamment le recrutement de jeunes volontaires. Les médecins, dans le corps des secours, font partie également de sa préoccupation. Une visite utile qui a permis un échange de dialogues constructifs et de découverte pour ce nouveau colonel nommé à la tête du département depuis le 11 avril dernier.