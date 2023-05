Decazeville. Le "contrat de projets" signé avec le Département

Stratégie départementale et stratégie du territoire se rejoignent pour un développement le pluis optimal possible du périmètre de Decazeville Communauté.

Le Contrat de projets Aveyron territoires (CPAT) a récemment été signé par Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron, et François Marty, président de Decazeville Communauté, pour la durée du mandat local, soit jusqu’en 2026. Les conseillers départementaux et les maires du territoire étaient présents lors de cette signature tout officielle.

Ce contrat définit les domaines d’intervention entre le projet de territoire de la collectivité signataire et les compétences du Département. Cet accompagnement à des projets stratégiques vise ainsi à renforcer l’attractivité globale du Département de l’Aveyron et du territoire de Decazeville Communauté.

Ce partenariat plutôt d’ordre technique (apport en ingénierie) avant d’être financier, ce qui est formalisé dans le contrat, vise à accompagner les communes et les intercommunalités dans la réalisation de leurs projets, ainsi que dans la réflexion sur des enjeux structurants pour leur territoire. Sur le périmètre de Decazeville Communauté, neuf projets structurants et stratégiques ont été identifiés en amont et bénéficieront de l’accompagnement du Département, avec pour chacun un référent qui devra permettre le lien entre toutes les parties prenantes.

Les domaines d’intervention

Réhabilitation des friches et du patrimoine industriel avec la réhabilitation de la zone du Centre (19 ha) pour en faire un nouveau quartier de Decazeville, ainsi que des soufflantes et des halles Vallourec.

Mobilité durable avec l’accompagnement sur le développement des mobilités cyclables et des aires de covoiturage.

Culture avec des projets culturels de médiation à destination des scolaires et du grand public, un projet de salle d’exposition et la poursuite du street art.

Tourisme avec le positionnement stratégique entre zone urbaine et vallée du Lot.

Eau et assainissement avec un schéma directeur du petit cycle de l’eau et un accompagnement sur les captages d’eau potable.

Reconquête urbaine avec la requalification de la liaison Aubin-Cransac.

Attractivité territoriale avec un intérêt très particulier porté sur le secteur médical.

Parc intercommunal des découvertes, avec le projet de valorisation du site qui s’étend sur plus de 600 hectares.