Le premier festival de la photographie de sports à Albi, objectif de Florence At, originaire de Crespin

Basée à nouveau à Toulouse depuis quelques mois, cette professionnelle de l’image est sous les feux des projecteurs, en tant que directrice de l’organisation de SPRINT, en piste depuis samedi 29 avril et jusqu’au dimanche 14 mai.

La France est visiblement le pays à travers la planète qui accroche le plus de festivals de photos à ses cimaises. Le top 3 est composé : des Rencontres de la photographie d’Arles (depuis 1969), de juin à septembre, observatoire de la création photographique contemporaine, de Visa pour l’image à Perpignan (depuis 1989), en septembre, festival international du photojournalisme, et, enfin, de La Gacilly photo (depuis 2004), dans le Morbihan, rendant hommage, de juin à septembre, à la nature et abordant les problématiques environnementales.

Ce tiercé est sous la menace des Images singulières à Sète (depuis 2009), en mai et juin, consacrées à la photographie documentaire. L’Occitanie compte donc trois des places fortes de ce carré d’as. Et peut-être bientôt quatre...

Florence At a ainsi donné naissance au SPRINT festival à Albi. Il a été baptisé hier et se poursuit jusqu’au 14 mai. "Montrer que la photo de sport est une photographie comme les autres, explique la directrice d’une équipe organisatrice "soudée autour de cet objectif". Le but est de sortir du carcan illustratif, de "la rencontre du dimanche", de faire un pas de côté pour donner autre chose à voir et également la part belle à la photographie de sport. Nous avons imaginé plusieurs expositions et conférences qui abordent la variété de traitement de cette matière vivante".

Un hommage appuyé à Just Fontaine

Originaire de Crespin, où elle est née en 1972, Florence At est affirmative : "J’aime la photo et j’aime le sport. Du coup, j’ai tout mis en œuvre pour proposer un événement qui allie ces deux passions". Si elle est revenue, voilà quelques mois, à Toulouse, c’est à Albi, où elle a vécu durant un peu plus de deux ans, que la jeune quinquagénaire a décidé de développer son projet. "ça fait longtemps qu’il est dans ma tête et je suis très heureuse d’arriver enfin à le réaliser, se réjouit-elle. Albi, qui abrite des monuments classés au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, est un cadre magnifique et se prête bien à ce type de déambulations. Cela aurait pu être à Rodez mais le chef-lieu aveyronnais avait déjà ses Photofolies".

L’invité d’honneur de cette quinzaine, qualifiée, par la directrice, de "belle aventure", est William Dupuy, qui montre son travail documentaire sur la trajectoire d’un champion de boxe congolais ayant connu le destin tragique d’enfant-soldat. "Nous avons également le plaisir d’accueillir deux expositions du prestigieux musée olympique de Lausanne", souligne Florence At, "très fière" de ce partenariat. La photographie plasticienne est représentée par Céline Guillerm et son travail sur la lutte à Lanzarotte.

Côté images d’actualité, ce SPRINT festival présente de superbes clichés de Formule 1 capturés par Antonin Vincent. Sans oublier la découverte de la photographie sportive historique avec une exposition de Presse sports, l’agence de presse photos de "L’équipe". Et, en particulier, un focus sur Just Fontaine, décédé le 1er mars dernier et ancien voisin de... Florence At à Toulouse. Elle en parle d’ailleurs avec émotion : "Nous avions envie de lui rendre hommage. Il a eu une carrière extraordinaire".

"C’est le moment pour moi !"

S’acharnant à "faire chaque jour des photos pour arrêter le temps", la jeune femme de Crespin a réalisé ses premières prises de vues dans la cour de récréation du lycée Sainte-Procule à Rodez. Un peu plus de trois décennies plus tard, la flamme brûle toujours pour celle qui a fait ses classes chez Vandystadt à Paris.

"Le festival SPRINT utilise le sport comme prétexte pour parler de photo, assure cette professionnelle. C’est le bon moment pour moi ! Avec plus d’un quart de siècle d’expérience, j’ai créé des amitiés et un réseau. Mon objectif avec cette initiative est que le sport prenne une place plus artistique dans la photo. La photo de sport, ça ne se réduit pas "au match du week-end". Elle sert également à dénoncer une situation sociale, un contexte".

Les œuvres de cette quinzaine sont exposées dans le superbe hôtel particulier de Rochegude et son jardin, offrant un cadre à leur mesure. Une rétrospective "Fedal", sur la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, qui a débuté en 2004 à Miami, est à découvrir hors les murs, avec les images de Corinne Dubreuil, référence de la photo de la balle jaune depuis trente ans, au TCA, à côté du Stadium. Le TCA, club où est licenciée Florence At, sacrée championne d’Occitanie de double avec Stéphanie Benoît !