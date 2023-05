Trémouilles. Le quine de la chasse tape dans le mille

Une brouette remplie de lots originaux était exposée lors du quine de la chasse. Et puis bien d’autres se sont dispersés dans la salle au gré des chiffres quinés et gagnants. Tout au long des 23 manches, dont le super quine, le public venu en nombre s’est prêté au jeu et les sourires étaient bien présents quand des bras étaient chargés de gâteaux à la broche, de bouteilles, de corbeilles de fruits, de paniers garnis et même d’une télé pour le plus chanceux. Les organisateurs contents du retour positif de cette manifestation se sentent ainsi encouragés à persévérer dans leur bénévolat au sein du village.