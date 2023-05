Lassouts. Les petits Tambourniers ont fait le spectacle

Comme chaque année, les écoles publiques du secteur ont fait leur spectacle. Entourés de leurs camarades des écoles de Castelnau-de-Mandailles, Cruéjouls, Gabriac et Saint-Côme-d’Olt, les petits Tambourniers sont montés sur scène à deux reprises pour interpréter des chansons en rapport avec la nature, puis ils se sont retrouvés sur scène avec leurs camarades pour une interprétation commune de "La terre est si belle" sous les applaudissements d’un public nombreux venus les écouter à la salle des fêtes de Saint-Côme-d’Olt. La soirée avait commencé par un apéritif gourmand mis en commun par les APE des 5 écoles avant de laisser place au spectacle où chacune des 5 écoles a interprété 2 chansons de leur choix puis la chanson commune, ainsi qu’une introduction chantée par les maîtresses et Atsem. Félicitations à Charlotte Lacaze, la chef d’orchestre des petits Tambourniers et son assistante, Manon Vigouroux.