Météo : que réserve le ciel à Rodez et en Aveyron pour la deuxième semaine des vacances ?

La deuxième semaine des vacances de printemps est lancée à Rodez et en Aveyron. Que réservera la météo pour les prochains jours ? Réponse.

La deuxième semaine de vacances de printemps débute, ce lundi 1er mai 2023 à Rodez et en Aveyron. La météo sera variée, avec une pointe de douceur annoncée pour la journée de mercredi.

À Rodez, les averses et le beau temps

La semaine démarrera par des averses à Rodez, qui tomberont quasiment toute la journée de lundi. Il fera, au maximum, 16°C, avant que les températures ne grimpent, petit à petit, avec le retour du soleil.

20°C mardi, et 24°C mercredi pour une pointe de douceur. Mais le vent sera particulièrement présent, puisque entre ce lundi et mercredi, des rafales entre 40 et 50 km/h sont attendues sur le Piton.

La journée de jeudi sera nuageuse sur la cité ruthénoise, avec tout de même une belle température de 21°C, contre 20°C pour vendredi et samedi. Mais à l'occasion de ce dernier jour, des averses orageuses pourraient survenir à Rodez, mais l'indice de confiance n'est, pour l'heure, que de 3/5.

La température grimpera crescendo, en ce début de mois de mai, à Rodez. Météo France - Capture d'écran

Même ambiance en Aveyron

À l'échelle de l'Aveyron, l'ambiance sera, tout au long de la semaine, similaire à celle que connaîtra Rodez. Des averses le lundi avec 17°C au maximum à Villefranche-de-Rouergue, avant 48 heures de grandes éclaircies.

La deuxième semaine de vacances démarrera par de la pluie, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Et tout le département composera avec un grand soleil, mardi et mercredi. Pour le 2 mai, c'est à Entraygues-sur-Truyère et Espalion qu'il fera le plus doux (23°C). Le 3 mai, ces deux mêmes communes verront les températures grimper à 26°C au maximum.

Une très belle journée en Aveyron, mercredi 3 mai 2023. Météo France - Capture d'écran

Pour jeudi, nuages et averses toucheront la quasi-totalité de l'Aveyron, à part le sud-est : Millau et Nant échapperont aux pluies. Retour de belles éclaircies généralisées vendredi avec 23°C à Espalion, Millau et Saint-Affrique, avant un samedi orageux sur le département.