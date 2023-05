Decazeville. "Mines de Jazz" fête son 20e anniversaire

L’association de jazz "2e rappel", organisatrice de l’événement, délivre cette année de nouvelles pépites et entend communier avec le public pour célébrer les 20 ans du festival.

Les notes et les airs jazzy du festival Mines de jazz vont inonder le territoire decazevillois, avec trois concerts au programme, pour la 20e édition.

Mercredi 3 mai : 19 heures, vernissage de l’exposition photographique "Souffle de jazz" avec l’association Focale 12, au cinéma La Strada. 20 h 30, diffusion de "Paris Blues", un film réalisé par Martin Ritt avec Paul Newman, Joanne Woodward. Paris, deux musiciens américains jouent tous les soirs dans un club de jazz puis font la rencontre de deux étudiantes américaines…

Jeudi 4 mai : concert d’ouverture avec Naïma Girou Trio. Naïma est une jeune chanteuse-contrebassiste montpelliéraine. Née dans une famille de musiciens, elle évolue dans le jazz depuis l’enfance.

Avec la participation exceptionnelle du guitariste Vittorio Silvestri et du batteur Michael Santanastasio, ils explorent et arrangent, transformant un répertoire de jazz traditionnel en une expérience innovante et aux multiples facettes.

Vendredi 5 mai : concert coup de cœur avec Alain Musichini Quartet. Alain est un des meilleurs accordéonistes français. Depuis le début de sa carrière en 1982, il s’est produit partout en Europe avec divers groupes et dans tous les styles de musique : classique, musette, rock, latino…

Sans oublier le jazz : cette musique qui le passionne depuis toujours. Aujourd’hui, il nous propose avec la complicité de son nouveau Quartet (accordéon – guitare – basse – batterie) un accordéon expressif et dynamique qui swingue et improvise sans modération.

Samedi 6 mai : concert événement avec Fabrice Eulry, le "Chopin du Boogie" et son piano. Il vous entraîne dans un monde de fantaisie, d’humour et de virtuosité. Son punch, son dynamisme, son intensité, son implication totale dans sa musique sont un authentique spectacle ! De Bach à Hendrix, il fait sienne toutes les musiques avec un sens inné du rythme et de l’impro qui font pétiller son spectacle.

Sa générosité est source de communion chaleureuse avec le public… Première partie avec le duo de guitaristes locaux Marc Perez et Freddy Ricci.

Ces trois concerts se déroulent à l’espace Yves Roques, à Decazeville (place Cabrol), 21 heures. Ils sont suivis par les "afters", au local de l’Aspibd (zone du Centre), moments conviviaux gratuits entre les artistes et le public. Billetterie (tarifs très abordables) à l’office de tourisme de Decazeville : 05 65 43 18 36.