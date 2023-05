Mobilisation du 1er Mai : "Ce lundi va être inédit, exceptionnel et historique", promet Sophie Binet, la leader de la CGT

Alors que se déroule ce lundi 1er mai, la grande manifestation unitaire, la secrétaire générale de la CGT n’entend pas abdiquer sur la réforme des retraites. Un préalable indispensable au retour des syndicats à la table des discussions.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ce 1er Mai ?

Cette année, c’est un 1er Mai qui va être inédit, exceptionnel même, puisque c’est la première fois que tous les syndicats appellent à manifester. C’est donc un événement historique. Par ailleurs, il sera évidemment particulier dans la mesure où il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la réforme des retraites.

Mais ce n’est pas quelque chose de nouveau pour la CGT : lorsque nous avons initié il y a presque 135 ans, avec le mouvement ouvrier, ce défilé du 1er Mai, les revendications portaient déjà sur le temps de travail et la journée des huit heures.

Alors qu’avec cette réforme, on tourne le dos au progrès social en allongeant le temps de travail, cette manifestation revêt donc une très grande importance dans l’évolution du rapport de force avec le président et son gouvernement. Enfin, cette édition sera marquée par une présence internationale très forte, notamment à Paris, où cent syndicalistes des cinq continents vont défiler à nos côtés.

Vous avez affirmé qu’il n’y aura "pas de retour à la normale si la réforme n’est pas retirée". Vous y croyez donc toujours ?

J’y crois parce que je veux toujours croire dans l’intelligence de mes interlocuteurs. Quand on regarde l’état du pays, qu’on constate à quel point le climat social est dégradé, on réalise qu’il existe une défiance profonde dans toute la population et que le gouvernement n’a plus ni majorité sociale ni majorité politique.

Or, son entêtement provoque le blocage du pays au point que tout le monde, à droite comme à gauche, se demande comment le Président va pouvoir finir son quinquennat. C’est encore ce qu’on vient de voir avec le report du texte sur l’immigration, en l’absence de majorité pour le voter.

Selon vous, le gouvernement n’a toujours "rien compris à ce qui se passe dans le pays". Quel est votre ressenti ?

Ce que je ressens, c’est une grande colère dans la population, parce que tout le monde a bien compris que cette réforme était injustifiée économiquement et qu’on pouvait faire autrement. Mais cette réforme est aussi perçue comme extrêmement violente et dictée par la volonté d’un seul homme, ce qui est grave.

C’est cette obstination du président de la République qui fait qu’il y a non seulement un mouvement social d’ampleur mais aussi, désormais, une crise démocratique. Ce refus de répondre à une mobilisation pacifique et aux exigences des organisations syndicales génère une colère froide qui arrange sans doute le pouvoir, lequel parie sur le pourrissement en espérant une radicalisation qui décrédibiliserait notre mobilisation.

Or, ce n’est pas ce qui se passe, et je dois dire que je suis impressionnée de voir avec quel sens des responsabilités les gens ne tombent pas dans ce piège.

Vous estimez que le pouvoir joue un jeu politique dangereux…

Je regrette profondément la stratégie menée par Emmanuel Macron et son gouvernement, qui consiste à jouer la tripartition de la vie politique française. Grâce à leur meilleur allié, à savoir le Rassemblement National, ils jouent sur l’absence d’alternative politique pour imposer leurs vues. C’est en effet un jeu dangereux.

Au-delà de la retraite, de nombreux dossiers chauds vous attendent : comment avancer si votre préalable reste le retrait du texte ?

Nous voulons parler des sujets qui préoccupent les salariés, comme le temps de travail, au sujet duquel nous portons le projet des 32 h et de la semaine de quatre jours. Nous voulons parler de la démocratie sociale et des conditions de travail, qui ont été mises à mal par les ordonnances Macron et la disparition des CHSCT alors que la France est championne d’Europe des accidents et de la mortalité au travail.

Mais aujourd’hui le gouvernement ne nous propose rien de tel. La question des salaires, par exemple, est renvoyée à une discussion avec le patronat alors que la position des salariés dans le rapport de forces a été fragilisée par les réformes. En tout état de cause, nous refuserons de venir échanger si nous n’avons pas des gages de la part du gouvernement sur ces sujets.

Est-ce difficile de prendre la tête d’une confédération comme la CGT dans un tel contexte ?

C’est sûr que c’est très intense… Mais je ne découvre pas tout ça. J’ai déjà été en situation de mener des luttes importantes.

Mon parcours militant a été jalonné par ces luttes. J’ai été membre de l’Unef lors de la mobilisation contre le CPE, j’ai fait partie de la direction de la CGT lors de la lutte contre la loi travail… Tout cela forge et donne des repères. Et puis j’ai autour de moi une équipe solide, ce qui permet de tenir la barre.