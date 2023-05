Onet-le-Château : deux animations pour décliner "la semaine des sens" au Krill

Dans le cadre de la semaine des sens, le Krill organisait deux animations, pour sensibiliser de façon conviviale et ludique, aux problèmes rencontrés par les sourds et malentendants et par les personnes malvoyantes et aveugles.

Sourds et entendants se côtoient depuis toujours, mais ne se rencontrent pas vraiment. Un "café signes" est un temps de rencontre, d’échange et de communication entre les entendants, malentendants et sourds autour de diverses activités pour échanger, découvrir et apprendre la langue des signes.

"Conte bilingue"

C’est ce qu’a proposé Fany Poujol, mercredi 26 avril, avec cet après-midi "Conte bilingue" (frans / langue des signes françaises), un moment privilégié pour permettre aux petits comme aux grands, d’écouter l’histoire avec ses oreilles et avec ses yeux et malgré une petite affluence, de partager un moment ensemble et riche de sens, justement… Le lendemain, il était proposé aux 40 inscrits de vivre une expérience inédite en participant à un dîner, dans le noir absolu. Une occasion unique de stimuler notre perception du goût et de mieux comprendre ce que c’est que de vivre avec la cécité.

Une expérience unique rendue possible par Rouergue saveurs qui a préparé le repas, avec au menu : salade feuilletée de bœuf, truffade jambon braisé et mousse au chocolat. Une douzaine de bénévoles de l’APF assuraient le service, mais aussi guidaient et aidaient les participants qui le souhaitaient.

Une association villefranchoise présente

Une soirée à laquelle a également participé l’association villefranchoise "Clin d’Œil" (et son président Jean-Marc Beury, qui animera un autre repas dans le noir, ce vendredi au café "les hauts parleurs" à Villefranche), pour introduire la soirée, aider au service et animer un petit débat à la fin du repas, permettant d’échanger sur cette expérience et sur les ressentis de chacun.