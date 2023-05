Réforme des retraites : après un 1er mai "historique", l'intersyndicale va se réunir pour tracer la suite du mouvement

Ce lundi 1er mai a rassemblé entre 782 000 et 2,3 millions de personnes en France, en marge d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Quelle suite donner au mouvement ? L'intersyndicale va se réunir.

"Un 1er mai historique"

Peu avant 19 heures, la CGT a salué "un 1er mai historique pour gagner le retrait. L'unité syndicale inédite depuis 2009 pour un 1er mai démontre la profondeur du mouvement, sa popularité, la détermination collective à ne pas tourner la page".

Communiqué de la #Cgt \u2b07\ufe0f



Massif, unitaire, déterminé : un #1erMai historique pour gagner le retrait de la #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/hygFBZ6dP3 — La CGT (@lacgtcommunique) May 1, 2023

Même son de cloche pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. "Nous sommes plus d'un million dans la rue pour exprimer la dignité du monde du travail, son besoin de reconnaissance et notre opposition aux 64 ans. Merci à tous les travailleurs et militants CFDT qui se sont mobilisés", a-t-il réagi en fin d'après-midi.

Nous sommes plus d’un million dans la rue pour exprimer la dignité du monde du travail, son besoin de reconnaissance et notre opposition aux 64 ans. Merci à tous les travailleurs et militants cfdt qui se sont mobilisés #1erMai pic.twitter.com/R2AGnVJ0du — Laurent Berger (@CfdtBerger) May 1, 2023

Plus localement, les syndicats aveyronnais ont aussi apprécié cette mobilisation, et qualifié ce 1er mai "d'historique" : selon leurs chiffres, plus de 11 000 personnes ont battu le pavé dans le département.

3 000 manifestants ont été annoncés à Rodez par l'intersyndicale, 1 100 selon la police.#Aveyron #ReformeDesRetraites #manif1mai pic.twitter.com/5NfUx8INsl — CentrePresseAveyron (@CPAveyron) May 1, 2023

Rendez-vous ce mardi

Et maintenant ? Dans son communiqué du soir, la CGT indique que "l'intersyndicale se réunira mardi 2 mai au matin pour décider des suites à donner à la mobilisation", faisant écho aux propos accordés par sa secrétaire générale, Sophie Binet, à nos confrères de BFM TV.

Le verdict du RIP connu mercredi

Cette première semaine de mai est aussi déterminante puisque le mercredi 3 mai, la décision du Conseil constitutionnel sera rendue concernant le second référendum d'initiative partagée (RIP). Second, car le premier avait été rejeté par les Sages, le vendredi 14 avril 2023. Les neuf membres du Conseil livreront donc leur verdict, mercredi.