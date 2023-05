Santé : en Aveyron, une formation d'assistant de vie aux familles pour prendre soin de nos aînés

La création d'une antenne du GEIQ en Aveyron a permis la formation de dix candidats au métier très spécifique d'assistant de vie aux familles. Une nécessité alors que la prise en charge des personnes âgées à domicile est d'autant plus primordiale que les besoins sont grandissants.

Des témoignages précieux sur la réalité d'un métier bien souvent mal connu. Avec sincérité et pudeur, dix candidates ayant validé la première étape du parcours qualifiant "assistant de vie aux familles" sont venues raconter leur quotidien, à l'invitation du préfet de l'Aveyron Charles Giusti.

Trouver du personnel qualifié

Il s'agissait aussi d'établir un bilan de cette première expérience issu de la création d'une antenne GEIQ (Groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification) réunissant quatre associations : l'ADMR, l'Assad, l'Adar et Eop La et aussi d'en améliorer le fonctionnement. L'enjeu pour ces associations reste à trouver du personnel qualifié afin de répondre à des missions toujours plus exigeantes dans la prise en charge des personnes âgées à domicile.

Une formation de 18 mois

Ces dix candidates ont ainsi choisi de suivre un cursus qui s'étale sur 18 mois, pour 400 heures de formation en alternance. Tous les salariés ont aujourd'hui validé leur période d'essai. Et le retour de leur formateur est, pour l'heure, satisfaisant. D'ailleurs, lors de cette réunion, les responsables ont annoncé qu'une deuxième session devrait s'ouvrir dès le mois de septembre prochain.

Le défi du maitien à domicile, un enjeu en milieur rural

Aujourd'hui, et dans les départements ruraux comme l'Aveyron en particulier, le défi du maintien à domicile reste encore à appréhender. Alors, dans les mots de ces candidates qui ont, pour certaines plusieurs années d'expérience dans le domaine alors que d'autres ont découvert il y a quelques mois le métier, le sentiment de "fierté" dominait largement. La fierté de donner de son temps, de partager des "moments privilégiés" avec ces personnes âgées qui, bien souvent, "ne voient pas grand monde dans la journée".

Rémunération, trajets, reconnaissance

Mais, dans un même temps, elles sont souvent confrontées à des difficultés liées à la "rémunération" ; "aux trajets importants" ; "aux besoins de reconnaissance". Et comme l'a souligné le préfet Charles Giusti à de nombreuses reprises : "Il est important de casser les clichés autour de ces métiers. Ils sont essentiels pour l'avenir. Et le sujet du vieillissement de la population doit nous interroger sur notre rapport à la prise en charge." Quoi qu’il en soit, les candidates à cette formation sont d'accord pour dire que ces métiers "ont du sens et sont porteurs de valeurs".

De "belles histoires"

Cette formation vient également répondre à une nécessité alors que les gestes demandés aux quotidiens par les aides à domicile sont de plus en plus techniques."Mais malgré les difficultés, nous avons su créer de belles histoires", confie une salariée. "Mais nous devons être plus entendues sur nos besoins et que nos métiers et nos compétences soient pris en compte."