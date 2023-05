Tourisme : datant de 1856, ce splendide ensemble architectural fait briller l’Aveyron

En 2017, Nathalie et Didier Muller ont repris la Ferme de Paulétou, située à Naucelle, un domaine datant de 1856. Ils ont eu un coup de cœur pour cet ensemble architectural emblématique du Ségala, cerclé par 16 hectares de prairies certifiées agriculture biologique.

La France compte plus de 65 000 chambres d’hôtes, ce qui oblige forcément à de nombreuses recherches et une enquête de terrain poussée afin de livrer quelques pépites incontournables. Chaque année, le Figaro Magazine fait figure de référence en la matière. Pour cette 2023, et alors que le département était absent du classement précédent, l’Aveyron est de nouveau représenté.

"Une visibilité exceptionnelle"

La Ferme de Paulétou, située à Naucelle, fait donc partie des plus belles adresses de chambres d’hôtes du magazine publié ces jours-ci. "C’est le tirage le plus important de l’année avec 300 000 exemplaires et plus de 1,5 million de lecteurs abonnés, glissent Nathalie et Didier Muller. C’est une visibilité exceptionnelle pour le département de l’Aveyron."

Avec l’achat, en 2017, de ce domaine datant de 1856, le couple avait expliqué que c’était "un projet de vie". Cinq années de travaux ont été nécessaires pour restaurer ce domaine du Ségala où se côtoient une maison de maître, une grange-étable, une bergerie, un ancien four à pain et une cour fermée.

Nathalie et Didier Muller. DR

Référence incontournable

À l’arrivée, Nathalie et Didier Muller ont métamorphosé la Fermé pour en faire une référence incontournable pour les amateurs de vieilles pierres, d’architecture, d’art, de design, du bien-être et du bien manger. "Nous avons créé ce lieu de vie qui nous ressemble, dans un souci de respect et de sauvetage d’une demeure de caractère, idéalement située dans un environnement où la nature et le calme invitent à se ressourcer."

Ouverture du restaurant "Chez Paul & Tout" du 1er juin au 3 septembre (du jeudi au samedi soir, et dimanche à midi). Quatre chefs différents en résidence se succéderont toutes les trois semaines pour proposer une cuisine créative 100 % bio et végétale.