Bozouls. Une dégustation d’huîtres au profit d’Adot 12

Comme les années précédentes, le Lions Club d’Espalion Haut Rouergue, a organisé une dégustation d’huîtres, devant le café de la Terrasse à Bozouls.

95 % des membres du club étaient présents sur le site pour ouvrir les huîtres, préparer les assiettes et accueillir les amateurs.

À 12 h 30, il ne restait plus une seule huître… Les écaillers et tous les membres du Lions n’ont même pas eu le plaisir d’y goûter Toute la matinée s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et très conviviale

Les bénéfices de cette action, de l’ordre de 600 €, seront comme prévu, intégralement versés à l’Adot 12 (Association départementale pour le don d’organes et de tissus humains). Christian Régis, président du Lions Club et tous les membres, ont même décidé d’augmenter ce don à 800 € et de pérenniser cette action au profit de l’ADOT 12 lors des années à venir.

Isabelle Gimenez, présidente d’ADOT 12 (déjà présente avec son bureau quelques jours plus tôt pour la soirée autour du film "Donner recevoir") était présente sur le stand.

Le Lions Club remercie vivement toutes les personnes qui, en dégustant quelques huîtres, ont permis la réussite de cette manifestation tout en apportant un soutien important aux membres de l’ADOT 12.

Après avoir rangé le matériel et nettoyé le site, les membres du Lions Club, leurs amis et Mme Gimenez ont partagé un repas au café de la Terrasse et,n’ont pas omis de remercier le patron de l’établissement pour son précieux concours.