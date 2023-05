Espalion. Ange Kouassi médaillé au championnat d’Afrique de l’Ouest

Au championnat d’Afrique de l’Ouest à Accra (Ghana), Ange Aimé Kouassi (photo), licencié à Espalion, et ses partenaires Kizito Oba et Cédric Oba de la sélection de Côte d’Ivoire, décrochent la médaille de bronze dans la compétition par équipes en s’imposant face au pays hôte le Ghana et obtiennent leur qualification pour le Championnat d’Afrique ITTF à Tunis (Tunisie) en septembre 2023.

En individuel l’aventure s’arrête pour notre représentant Ange en huitième de finale après avoir terminé premier de poule.

Du 4 au 8 mai, Rahma et Bourhan participeront Coupe d’Afrique ITTF-Africa, à Nairobi (Kenya), avec la sélection de Djibouti.

Du 2 au 5 mai se déroulent au gymnase intercommunal la formation entraîneur fédéral par la Ligue Occitanie de tennis de table, un stage Ligue Occitanie avec les espoirs régionaux du 3 au 5 mai, un tournoi international par équipes et individuel catégorie jeunes (-9, -11, -13 ans) les 6 et 7 mai.