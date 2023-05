Aveyron : la renaissance du Pôle des métiers d'art de Sauveterre-de-Rouergue

Géré par l’association Art et savoir-faire, le Pôle des métiers d’art connaît un nouveau souffle depuis cinq ans. Une dynamique qui va se concrétiser cette année avec l’ouverture de nouveaux espaces au grand public.

Né de la double volonté de la commune et de la communauté de communes du Pays baraquevillois (aujourd’hui Pays Ségali) de développer le territoire et d’accompagner l’artisanat d’art, le Pôle des métiers d’art de Sauveterre-de-Rouergue a vu le jour en 2019.

"L’idée était de mettre en avant la bastide et ses savoir-faire", explique Jordi Delcasso, animateur salarié de l’association Art et savoir-faire qui gère la structure. La réhabilitation de l’ancien couvent, du presbytère et de quelques venelles conjugués à la construction de bâtiments neufs ont permis de créer huit ateliers et un espace d’accueil qui, au départ, avait une double vocation touristique et artisanale.

"Le projet est né d’une volonté politique multipartenariale mais sans concertation avec les futurs occupants", raconte Laure Sadaka, salariée de l’association qui officie en tant que conseillère culturelle. "La volonté de développement touristique a pris le pas sur les réalités du métier de l’artisan qui, malheureusement, ne peut se contenter du tourisme pour vivre et doit quitter son atelier pour trouver d’autres canaux de commercialisation de sa production comme par exemple les salons spécialisés. Il y a donc eu beaucoup de turn-over dans les ateliers jusqu’en 2016 et comme les objectifs économiques n’étaient pas atteints, le projet a été un peu délaissé".

Nouveau souffle depuis 2017

À partir de 2017, de nouveaux artisans sont arrivés avec l’intention de s’installer de façon pérenne et la volonté de donner un nouveau souffle au Pôle des métiers d’art. Accompagnés par l’Adefpat (Association pour le développement par la formation des projets et acteurs du territoire), ils ont remanié le projet en visant d’une part la réappropriation des lieux par ses occupants et d’autre part le rayonnement territorial.

"Nous avons commencé par récupérer le rez-de-chaussée jusqu’alors occupé par l’office de tourisme pour faire une boutique de créateurs baptisée L’Ancre et y installer une bibliothèque thématique", explique Jordi Delcasso. "Nous avons également créé un sentier d’art dans et autour de la bastide pour faire interagir le patrimoine et la création contemporaine. Au fil du parcours de 4 kilomètres, le visiteur découvre sept œuvres produites par neuf artistes".

Favoriser l'accès à la culture

Depuis fin janvier, un dernier chantier est en cours pour aménager un espace d’exposition d’environ 200 m² au premier étage de L’Ancre. "Il y aura un espace d’exposition permanente avec un parcours thématique sur les métiers d’art pour montrer un panel représentatif de matériaux, techniques et métiers", explique Laure Sadaka. "Il y aura aussi un espace dédié aux expositions temporaires pour lequel un comité de direction artistique fera une programmation annuelle avec trois expositions dont une réservée aux jeunes artistes".

Et son collègue Jordi Delcasso de reprendre : "L’objectif de ce lieu est de montrer le process de création pour pallier la frustration que peuvent ressentir les gens qui viennent visiter le Pôle des métiers d’art et ne peuvent pas toujours voir les artisans en train de travailler. Grâce aux différentes actions de médiation qui seront proposées, nous voulons en faire un lieu pour comprendre, se rencontrer et échanger".

Grâce à la salle polyvalente et au gîte, les animateurs vont pouvoir développer l’offre pédagogique en proposant des cours et des stages. "Le rez-de-chaussée devrait être livré en juillet et le premier étage en octobre", annoncent les animateurs qui espèrent organiser une inauguration pendant l’automne.

Le montant de ce projet, soutenu par l’Europe via les fonds Leader, la Région, la communauté de communes et la commune, s’élève à près de 250 000 euros.

Bénéficiant d’une subvention de fonctionnement et chargés d’une mission d’accès à la culture sur le territoire, Laure Sadaka et Jordi Delcasso organisent diverses manifestations. "Notre rendez-vous annuel phare est le marché artisanal, le deuxième week-end de décembre, au cours duquel nous accueillons 40 exposants venus de toute l’Occitanie. Nous intervenons également en milieu scolaire, en partenariat avec d’autres associations comme le centre social et culturel du Pays ségali, l’Ajal, La Calame et la vigne à Naucelle, ou encore la Maison du gouverneur et Pays d’art et d’histoire des bastides du Rouergue à Najac. Nous tissons des liens profonds car nous voulons une assise locale forte".