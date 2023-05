Aveyron : sur le front de la santé, le Département va au-devant "de grandes difficultés"

Pour le secrétaire départemental CGT Santé action sociale et conseiller régional, la situation est "très difficile" pour les établissements du département.

Un tableau noir pour la santé en Aveyron. En quelques mots, Pascal Mazet, secrétaire départemental CGT Santé action sociale et conseiller régional, a évoqué la situation dans les établissements de santé du département, d’après les retours des soignants. "Et elle est catastrophique, insiste-t-il. Dans tous les hôpitaux, nous sommes face à une situation très critique. Heureusement, pour le moment, nous pouvons compter sur la solidarité des soignants. Et sur le travail des directions d’établissements qui font malheureusement ce qu’elles peuvent pour remédier à ces difficultés."

Suspension de l'activité

Car, pour le représentant CGT, "cette situation est la conséquence d’une politique menée par les Gouvernements successifs qui ont détruit le secteur de la santé". Pour étayer son propos, Pascal Mazet a brossé la situation hôpitaux par hôpitaux. Tout d'abord, Saint-Affrique et sa maternité. Depuis le jeudi 27 avril, à 20 heures, plus aucun accouchement ne pourra avoir lieu à la maternité de Saint-Affrique, et ce jusqu'au 8 mai inclus.

La directrice des hôpitaux de Saint-Affrique et Millau Sylvie Marty a confirmé cette mesure, en précisant que cette mesure ne concernait pas "les consultations gynéco-obstétricales, la pédiatrie, les échographies et les suivis de grossesses". Cette "suspension temporaire d’activité" concerne également le bloc opératoire de l'hôpital saint-affricain, qui fermera lui du 1er au 8 mai.

Ensuite, l'hôpital d'Espalion va également connaître "des difficultés avec le départ prochain de trois médecins, dont deux spécialisés dans la rééducation. Ce qui faisait la force de cet établissement", détaille Pascal Mazet. Cela entraînera vraisemblablement des fermetures de lits et donc des difficultés avec le personnel."

"Des difficultés apparaissent également à l'hôpital de Decazeville et au service des urgences en particulier, poursuit-il. Là, le service va subir les conséquences de la loi Rist (qui encadre le salaire des intérimaires). Et, dans un même temps, le laboratoire d'analyse va être délocalisé à Rodez. Et même si les analyses peuvent toujours se faire à Decazeville, l'activité de se fera plus directement sur le site de Decazeville."

Gestion au jour le jour

Enfin, à Villefranche-de-Rouergue, la situation est également "très fragile". "Il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait des réunions des CSE (Comité social d'établissement) pour aborder les problématiques de personnels". "Mais combien de temps cela va-t-il pouvoir tenir ?", s'interroge Pascal Mazet, alors que le principal hôpital du département, Rodez, connaît "lui aussi des difficultés. Près de 60 % des opérations ont dû être déprogrammées par manque d'anesthésistes-réanimateurs".

Là encore, les conséquences de la mise en place de la loi Rist se font durement ressentir. Même s'il est avant tout représentant des personnels hospitaliers, Pascal Mazet tient à rappeler que la situation "est tout aussi difficile concernant les médecins généralistes, difficile aussi pour chacun de trouver un dentiste, un spécialiste. Les infirmières libérales ont également de plus en plus de travail. Et il y a encore la situation de la psychiatrie qui pose un réel problème avec un besoin important d'infirmiers".

"On a l'impression d'une gestion de la situation au jour le jour et en tant que syndicaliste, et les autres organisations représentatives du département ont le même discours, cela devient très difficile à gérer", déplore le représentant CGT. Alors que les solutions se font cruellement attendre, "ce sont les soignants mais également la population qui se trouve aujourd'hui en danger".