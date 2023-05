Céline Dumerc, légende du basket français et ex-capitaine des Bleues, va prendre sa retraite

Véritable légende du basket féminin en France, Céline Dumerc, ex-capitaine des Bleues, va mettre un terme à sa carrière, à 40 ans. Elle l'a annoncé ce mardi 2 mai 2023.

Céline Dumerc va quitter les parquets. Légende du basket féminin en France, l'ancienne capitaine emblématique des Bleues va prendre sa retraite. La fin d'une carrière exceptionnelle.

"Fin du suspense, cette fois-ci j'arrête !"

Ce mardi 2 mai, Céline Dumerc, 40 ans, a mis fin au suspense. "Cette fois-ci j'arrête", a-t-elle annoncé sur son compte Twitter. Avant de rendre un vibrant hommage à ce sport dans lequel elle a brillé de mille feux. "Si je ne parlais qu'en écoutant mon cœur, l'amour de ce jeu me ferait continuer jusqu'à l'éternité", a écrit la Tarbaise de naissance. "Mais si je veux être honnête avec vous, avec moi, je sens que je dois m'arrêter là."

Icône des Bleues

Sélectionnée pour la première fois avec l'équipe de France A en août 2003, la meneuse s'est imposée comme un rouage essentiel des Bleues. En 14 ans passés avec la sélection nationale, Céline Dumerc a, peu à peu, pris ses responsabilités. Frappée du numéro 9, elle va endosser le costume de capitaine de l'équipe de France.

Surnommée "Cap's", elle termine d'abord 5e et 8e des championnats d'Europe de 2005 et 2007 avec les Bleues, avant d'être sacrée en 2009 et de conquérir la médaille d'argent lors des trois ultimes éditions qu'elle disputera (2013, 2015, 2017). C'est d'ailleurs à l'occasion de la finale perdue de l'Eurobasket en 2017 qu'elle honore sa 262e et dernière sélection chez les Bleues.

Entre temps, aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, Céline Dumerc mènera sa nation en finale et glanera une médaille d'argent. Rayonnante sur le parquet et incroyable d'efficacité à trois points, la meneuse et ses coéquipières, surnommées "les Braqueuses", réussissent ainsi un coup d'éclat en terre anglaise.

Rayonnante en club

Éblouissante avec les Bleues, Céline Dumerc l'a été tout autant en club. Particulièrement avec Bourges, où elle a évolué pendant 11 saisons. Elle y remporte six titres de championne de France et soulève cinq fois la Coupe de France. Toujours avec Bourges, la meneuse brille aussi sur la scène européenne, où elle termine troisième et quatrième de l'Euroligue en 2013 et 2014, avant de gagner l'Eurocoupe, en 2016.

C'est depuis cette année-là, et après notamment des piges en Russie (2009-2011) et aux Etats-Unis, du côté d'Atlanta en 2014, que l'ex-capitaine de l'équipe de France défend les couleurs de Basket Landes. Céline Dumerc reste sur trois années de titres, puisqu'elle a remporté le championnat de France en 2021 et la Coupe de France en 2022 et 2023.

Encore un titre à aller chercher

Née en 1982, comme Tony Parker, et numéro 9... comme Tony Parker, la meneuse de Basket Landes n'a pas tout à fait fini avec les parquets. Et elle le rappelle, toujours dans son message publié sur Twitter, ce mardi. "Et quelle chance de vivre cette énième saison en décrochant la Coupe de France, tout en sachant qu'il nous reste encore un quart de finale à jouer, et pourquoi pas plus si on se laisse porter par de doux rêves."

Symbole du destin, ce quart se dispute, ce mardi, contre... Bourges. "J'ai maintenant l'esprit libre, et je vais profiter de ces derniers instants sur les parquets, avec vous ! À ce soir", écrit-elle pour finir son message, signé "Cap's". La rencontre de ce mardi 2 mai ne sera pas la dernière de la saison pour Basket Landes, puisque deux victoires sont nécessaires pour se qualifier au tour suivant. Autrement dit, il y aura, au minimum, deux confrontations face à Bourges, maximum trois !

Pas encore l'heure de quitter le basket

Si elle mettra donc très prochainement un terme à sa carrière de joueuse - "au niveau physique, j'ai plus de douleurs quand je me lève le matin", a-t-elle confié à nos confrères de l'Equipe - la fibre basketteuse de Céline Dumerc ne disparaîtra pas pour autant. Depuis 2020, elle est manager générale de l'équipe de France féminine. Une superbe façon de passer le témoin aux générations futures.