Covid-19 : les soignants non-vaccinés bientôt réintégrés ?

Ils pourront faire leur retour dans leurs services dès la mi-mai, annonce le ministre de la Santé.

Le retour des soignants qui avaient refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 se précise. Il est même imminent.

Leur réintégration dans leurs différents services aura lieu ce mois-ci, a annoncé dimanche le ministre de la Santé, François Braun, dans les colonnes du journal Le Petit Briad.

"L’instruction est prête. Je vais la signer en tout début de semaine prochaine. Le décret de mise en application sera pour mi-mai", a annoncé François Braun. La Haute autorité de santé (HAS) avait recommandé le 30 mars de lever l’obligation vaccinale contre le Covid-19 pour les soignants. Un avis suivi, comme toujours, par le gouvernement. François Braun a rappelé qu’une loi de 2021 avait "posé les bases de ce lien" avec la HAS.

Une réintégration loin de faire l'unanimité

"C’est ce lien qui avait abouti à ne plus garder des non-vaccinés. J’applique la loi. Ces soignants vont être réintégrés", a-t-il commenté lors d’une visite de l’entreprise Axon’Câble à Montmirail (Marne).

Le ministre de la Santé a "réuni l’ensemble des parties prenantes" pour que la réintégration, se fasse dans de "bonnes conditions", sachant qu’elle est loin de faire l’unanimité.

"Les non-vaccinés ne sont pas forcément attendus avec des fleurs dans tous les services et partout", a reconnu François Braun dans son entretien au journal local. Le décret devrait cependant suspendre et non supprimer l’obligation vaccinale pour les soignants.

Une proposition de loi du groupe communiste prévoyant, elle, l’abrogation de cette obligation vaccinale, sera au menu de l’Assemblée nationale le 4 mai. Mais elle a déjà été rejetée par les parlementaires en commission des Affaires sociales.