Luc-la-Primaube. De nombreux travaux de plantation d’arbres et de végétaux

La commune investit pour l’embellissement de l’espace public et souhaite répondre aux exigences environnementales, notamment en ce qui concerne l’imperméabilité des sols. À ce titre, des travaux ont été réalisés sur l’esplanade Saint-Exupéry avec un parking ombragé et organisé autour des arbres composant une forêt urbaine. Dans le cadre de la matinée éco-citoyenne, 4 chantiers plantation étaient à nouveau proposés sur différents points de la commune. Ainsi des végétaux tels que fusain, forsythia, rosier, graminées, plantes vivaces spirée, hortensia, potentille… ont été implantés au groupe scolaire Jean Boudou et rue des Frênes à La Primaube, à La Capelle St-Martin et à l’embranchement des routes de Lax et de La Palmerie à Luc.

Des responsables de l’association Variétés Locales 12, passionnés pour sauvegarder les variétés anciennes d’arbres fruitiers récoltés en Aveyron, ont également planté fin mars 2021 dans l’espace vert des jardins familiaux des poiriers de variété ancienne très rustique (Duchesse, Marguerite… ), un noyer et des pommiers (Royal Gala, Sarret, Reinetille, Fustière, Ste-Germaine, Querina, Pomme de fer, Reinette Grand-Mère, Ariane, Ottawa, Maryllin, Gobroch, Muscado…). Pour que chaque espace vert ait une utilité autre que de simplement être regardé, que chaque espace public laisse place à une appropriation collective. Cette plantation permettra aussi d’embellir les alentours tout en profitant à l’écosystème local (oiseaux, abeilles, papillons… ).