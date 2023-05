Luc-la-Primaube. Des rythmes latino-américains pour garder la forme

Parmi les nombreuses activités proposées par la MJC de Luc-la-Primaube, des cours de weppa avec Alvaro Arevalo. Le fitness est en effet devenu un véritable mode de vie. Elles sont ainsi une trentaine à avoir attrapé le virus du fitness et à se retrouver tous les mercredis de 19 h 45 à 20 h 45 à l’espace animation de Luc pour des soirées sportives, se défouler, s’amuser et garder la forme sur des rythmes latino-américains. Durant une heure, les participantes se laissent entraîner par cette musique pour garder le tonus toute l’année ! La weppa sur des pas de danse latino-américains et autres rythmes dans une ambiance musicale, permet aux participantes de se déconnecter du quotidien, de bouger, de vibrer et de se défouler !

Un excellent exercice pour l’estime de soi et pour vaincre la timidité ! Renseignements au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr