La relégation en D2 se précise pour l’équipe I du Stade

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour l’équipe fanion. Dur, dur de terminer ce championnat où la descente des Villefranchois paraît actée… En effet, les jeux sont faits pour l’équipe qui se trouve en bas du classement depuis quelques rencontres et les points de retard s’accumulent de plus en plus depuis samedi car, une nouvelle fois, les Villefranchois sont rentrés avec une défaite.

Il semble que la descente en D2 soit quasi officielle vu le résultat de 4 à 0 contre Espalion. L’envie des joueurs de se battre n’est plus à l’ordre du jour. Difficile de poursuivre la fin du championnat en sachant le sort de l’équipe ! L’équipe II s’est inclinée également 2 à 0 contre Foot Vallon Dourdou chez eux, samedi soir. Même si cette équipe est en bas du tableau, elle peut encore prétendre au maintien.

Côté féminines

Côté filles, Les U18F étaient en déplacement à Salles-Curan le week-end dernier. Si le premier match contre le Blémard a été une défaite 3 à 1 dans lequel les filles ne se sont pas trouvées sur le terrain, le deuxième match s’est soldé par une victoire de nos bleues 3 à 2 contre Salles-Curan. Ce match a été l’opposé du premier avec une envie collective retrouvée et des superbes phases de jeu proposées.