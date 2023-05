Saint-Amans-des-Cots. Le camping La Vernhe a rouvert

Le camping municipal de Saint-Amans-des-Côts, "La Vernhe" vient de rouvrir ses portes qui le resteront jusqu’en novembre. Quelques nouveautés attendent les usagers : les terrasses des mobile homes pour six personnes sont couvertes et les réservations en ligne sont possibles sur www.campingdelavernhe.fr.

Le camping de La Vernhe, c’est 11 chalets (capacité de deux a six personnes), 29 emplacements, 2 blocs sanitaires, 1 borne de vidange, 1 salle commune dotée d’un frigo, congélateur, four télévision et prêt de jeux de société et de livres. À quelques mètres se situent des cours de tennis, terrains de quilles et de pétanque, une aire multisport et un étang où la pêche est possible en juillet et août. Le camping a pour thématique la randonnée dont une quinzaine de parcours alentour avec les itinéraires sont disponibles sur fiches à l’office de tourisme.

Renseignements et réservations : 05 65 44 89 02 ou 06 30 27 05 91