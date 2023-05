Brommat. Le qi gong pour garder la bonne forme

La Grande famille, association qui œuvre pour l’entraide et la lutte contre l’isolement, multiplie ses actions en direction de ses adhérents. Cette dernière a dernièrement répondu à un appel à projets en proposant d’organiser des cours de qi gong. Une quinzaine de personnes se retrouve à la salle des fêtes pour s’adonner à la pratique de cette discipline basée sur le contrôle de la respiration, des mouvements lents du corps, des exercices respiratoires et de concentration. Les cours sont dispensés par Ghislaine Pezet psychothérapeute et psychologue ont lieu le jeudi après-midi de 16 h 30 à 17 h 30 à la salle des fêtes Joseph-Bouet.