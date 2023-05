Cantoin. Les acteurs du tourisme se retrouvent

Récemment, l’équipe du pôle accueil de l’office de tourisme "Tourisme en Aubrac" invitait ses prestataires, les offices de tourisme voisins et les acteurs du tourisme du département pour la bourse aux dépliants annuelle au centre culturel de Sainte-Geneviève-sur-Argence (Argences-en-Aubrac). La bourse d’échange est une journée dédiée à l’accueil et à la diffusion de l’information touristique. Rendez-vous incontournable de début de saison pour s’échanger la documentation touristique et c’est aussi un moment de rencontres, d’échanges et de convivialité !

Aussi, après avoir accueilli chacun des participants, Laurence, Delphine et Cécile ont proposé une brève présentation du nouveau site internet de l’Office de Tourisme (www.tourisme-en-aubrac.com). S’en est suivi un moment d’échange convivial.

Une trentaine de participants avaient répondu présent à l’invitation. L’occasion, pour chacun d’entre eux de se présenter, promouvoir leur structure et les nouveautés mises en place pour la saison 2023.

Les hébergeurs ou prestataires touristiques qui n’ont pu venir à la Bourse d’échanges peuvent se rendre dans l’un des bureaux d’accueil pour récupérer la documentation touristique.