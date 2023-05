Réquista. Les aînés en balade dans le sud

À l’invitation de leurs voisins du "Temps de vivre Selvois", sept adhérents de "Générations mouvement" de Réquista ont pris la direction de Sylvanès pour une journée de découverte et de détente.

Ils ont été accueillis pour la visite de l’abbaye. Les précisions du guide leur ont permis de remonter dans le temps à l’origine de la fondation de l’abbaye cistercienne au XIIe siècle, de découvrir la vie des moines à l’époque, d’apprécier l’architecture romane de la grande abbatiale, à laquelle ont été ajoutés, en 2018, de nouveaux vitraux, créés par Jean-François Ferraton. Un orgue monumental, construit dans l’esprit de la règle cistercienne sans fioriture ni ornement inutile, occupe le fond de l’abbatiale.

Après un repas convivial pris dans le scriptorium de l’Abbaye, le groupe prit la route serpentant dans la forêt voisine pour rejoindre la magnifique Chapelle orthodoxe, construite en Russie en rondins de bois, dans la plus pure tradition du VIIe siècle. Le groupe a pu admirer l’intérieur destiné à la liturgie orthodoxe, offrant, dans la chapelle orientale, une "belle iconostase" et de magnifiques icônes et, dans la chapelle occidentale, deux œuvres flamandes exceptionnelles du XVe siècle. Ensuite, retour à des réalités plus "terrestres", mais tout aussi appréciées avec un arrêt à la biscuiterie du Camarès, créée en 1978 par Guy et Josy Majorel, où les gourmands ont pu déguster biscotins et autres sablés sans oublier la fouace, et repartir chargés de paquets de biscuits destinés à famille et amis. Une journée dépaysante dans une ambiance chaleureuse, à renouveler, aux dires de tous, à la première occasion.