Météo : grande douceur dans le sud de la France ce mercredi, à quoi s'attendre en Aveyron ?

La météo va offrir une très belle journée en France. Le thermomètre va grimper, et frôlera la barre des 30°C par endroits. À quoi s'attendre en Aveyron ?

Ce mercredi 3 mai verra une vague de grande douceur s'étendre sur une nette partie sud de la France. Le thermomètre va grimper, jusqu'à frôler la barre des 30°C.

Grande douceur

C'est surtout le sud-ouest qui composera avec un mercure très en vue, ce mercredi. Météo France prévoit des températures maximales de 28°C à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), avec un ressenti de 30°C !

Il fera 27°C du côté de Bayonne, Pau (Pyrénées-Atlantiques) Mimizan (Landes) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), 26°C dans le Lot, et 25°C dans de nombreuses villes d'Occitanie comme Montauban (Tarn-et-Garonne), Toulouse (Haute-Garonne), Alès (Gard) ou encore Carcassonne (Aude).

Journée radieuse et très belles températures, mercredi 3 mai, en France. Météo France - Capture d'écran

À quoi s'attendre en Aveyron ?

Le soleil sera également omniprésent en Aveyron. Et il brillera avec une intensité très marquée, comme à Entraygues-sur-Truyère, Espalion et Villefranche-de-Rouergue, où la température prévoit de grimper jusqu'à 25°C. Il fera 24°C à Millau, 23°C à Saint-Affrique et Nant.

Grande douceur en Aveyron, également, ce mercredi 3 mai. Météo France - Capture d'écran

Dégradations à venir

Ce mercredi 3 mai sera, en termes de douceur, le point culminant de la semaine. Malgré de belles éclaircies, le jeudi 4 verra les températures légèrement diminuer, avant des premières averses, notamment dans le centre du pays, vendredi.

Après un samedi mitigé, des pluies orageuses bouleverseront une grande partie est du pays, avec un thermomètre qui peinera à franchir les 20°C en France.