Pont-de-Salars. Parlotte & fourchette à l’office de tourisme

"Parlotte & fourchette", c’est le nom donné à la rencontre organisée par l’office de tourisme de Pareloup Lévézou dernièrement, à Pont-de-Salars.

Il s’agissait par cette opération de réunir les prestataires touristiques du Lévézou pour créer du lien, favoriser les partenariats, échanger brochures et informations.

L’office de tourisme a tout d’abord informé ses partenaires des nouveautés et outils de promotion existants. Chaque prestataire s’est ensuite présenté. À l’issue de ce tour de table, les échanges sont allés bon train sur les stands respectifs de chacun. La rencontre s’est achevée par un apéro dînatoire composé d’un large éventail de produits locaux, le but étant de les faire découvrir et de les promouvoir auprès des hébergeurs, restaurateurs, prestataires d’activités qui, à leur tour, en feront la promotion…

Une soixantaine de participants a répondu à ce nouveau format de rencontre. Au regard des retours positifs des participants, l’office de tourisme réitérera l’expérience l’an prochain et fourmille déjà d’idées afin de lui faire prendre de l’ampleur. En attendant, il a d’ores et déjà donné rendez-vous à ses partenaires le 26 mai pour un éductour professionnel.