Sébazac-Concourès. Quand l’Aveyron s’invite dans la BD

Philippe Sudres et Alain Soubrié étaient les invités d’Itinéraires et découvertes. Passionnés tous deux de bandes dessinées et d’Aveyron, ils cherchent toutes les BD qui mentionnent quelque chose de notre département : lieux, coutumes, gastronomie, anecdotes, personnages.

Depuis 30 ans, ils collectent eux-mêmes, en parlent autour d’eux pour inviter les gens à leur faire part de leur trouvaille. Le confinement les a bien aidés à répertorier leurs trésors.

Du couteau de Laguiole à Roquefort, en passant par le viaduc de Millau, le musée Soulages, le Royal Aubrac, la Graufesenque, le Larzac, Rodez, des villages, des châteaux… et tout un tas d’anecdotes, l’Aveyron traverse la BD. Philippe et Alain participent au festival de la BD à La Fouillade, Saint-Rome-de-Tarn et Naucelle. Ils aiment les petits festivals où l’on rencontre les auteurs en toute simplicité, où on boit un coup ensemble. Ils regrettent que les libraires manquent d’animations pour la bande dessinée.

À travers de nombreux albums, ils projettent un inventaire des cent références et, autour d’une bulle, apparaît un petit bout d’Aveyron. D’auteurs peu connus en passant par des pointures (Tintin et Milou ou Astérix), l’Aveyron se cache dans les images des dessinateurs.

Le public d’Itinéraires Découvertes a fort apprécié cette soirée de découverte et porté beaucoup d’intérêt à cette conférence avec peut-être l’envie de chercher l’Aveyron caché dans des bulles.