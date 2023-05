Espalion. Quatrième victoire consécutive pour l’équipe dames

Sur les terrains du Rodez tennis padel, Marie-Claude, Enola et Marie remportent chacune leur simple. Les "jeunes" Enola et Marie clôturent la confrontation par une belle victoire en double. Score final : 5-0. Dans 2 semaines, les Espalionnaises reçoivent le club voisin de l’Entente Causse Comtal pour la dernière journée des phases de poule de Régionale 4. Une rencontre qui pourrait permettre de valider l’accession à la division supérieure, ainsi que la qualification pour les phases finales.

L’équipe 2 messieurs victorieuse dans le Lot

Diminuée mais pas abattue, l’équipe 2, composée de Matthew, Maxime, Simon et Yoann, revient avec la victoire d’un long et délicat déplacement à Martel. Menés 2-0 après les 2 premiers matchs, Matthew et Yoann ramènent le score à 2-2 après les simples. Dans la foulée, ils s’imposent avec autorité en double et offrent les 2 points décisifs aux Espalionnais. Score final : 4-2. Un résultat qui permet d’espérer de belles choses pour la suite de ces championnats régionaux.

Dimanche prochain, la réception du leader Nègrepelisse pourrait s’avérer très importante dans la course à la première place de la poule mais il faudra sortir le grand jeu.