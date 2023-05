Estaing. Retour d’une programmation durant deux jours pour les Médiévales

Samedi 22 avril, en fin d’après-midi, la section des Médiévales organisait une réunion pour faire le point sur l’avancement de l’édition 2023. Elle se déroulera sur deux jours, les samedi 9 et dimanche 10 septembre, avec un programme complet et divertissant.

En ouverture, les responsables présentaient les différentes troupes qui animeront ces deux journées. La réception de ces groupes de renom représente un budget conséquent, près de 23 000 euros. Il est donc nécessaire d’équilibrer le budget et de faire rentrer de l’argent en proposant des animations tout au long du week-end. Ce fut l’occasion pour tous de s’exprimer et d’échanger sur les tarifs à appliquer, la composition des repas, l’organisation des challenges, la tombola…

Un week-end avec un programme riche et varié ! Banquet le samedi soir avec animation, barbecue le dimanche midi, prestations des groupes, animations de rue, tombola, tavernes, marché médiéval… seront proposés aux visiteurs qui viendront festoyer en la cité d’Estaing. Sans oublier le challenge Claude Barnier le samedi après-midi qui se déroulera sous forme de chasse aux trésors dans le village, une animation à faire entre amis ou en famille. Et bien sûr, le célèbre challenge Tristan le dimanche après-midi avec des épreuves sportives et d’agilité, ouvert aux messieurs comme aux dames !

Les troupes

Les rues et places seront animées par les troupes invitées durant ces deux journées. Des chants, des danses, de la musique, du spectacle, des démonstrations… il y en aura pour tous et pour tous les goûts !

Artus Spectacles présentera Le mestre des senteurs au Jardin des Dames ; les artisans du Moyen Âge s’installeront au château pour des démonstrations de taille de pierre, travail du cuir, boisselier, bougies, cordiers ; Les Faydits d’Oc installeront leur campement militaire avec combats et vie de camp sur la placette.

La musique ne sera pas en reste. Les troupes se produiront en concert en l’église Saint-Fleuret et dans les rues : Vagarem, musique médiévale et chant polyphonique ; Les derniers Trouvères jouent en costume et chantent des mélodies médiévales ; Aouta fait résonner les instruments, mêlant mélodies festives et colorées ; Claymor Clan Médiéval, ensemble de cornemuses et percussions, pour de la musique écossaise et celtique.

Un programme éclectique qui emportera petits et grands dans les couloirs du temps.

Une date à réserver : les 9 et 10 septembre, soyez à Estaing.