Sobriété énergétique : faites-vous partie des clients qui vont recevoir de l'argent de la part de TotalEnergies ou d’Engie ?

La sobriété énergétique va être récompensée. Faites-vous partie des clients qui vont recevoir une prime de TotalEnergies ou d’Engie pour les remercier de leurs efforts de réduction de consommation d'électricité pendant l’hiver ?

En automne, plusieurs fournisseurs d'électricité, comme Engie ou TotalEnergies, avaient promis des primes aux foyers qui baisseraient leur consommation d'électricité cet hiver pour faire face aux risques de coupures rapporte Le Figaro.

Chez TotalEnergies

Du 1er novembre 2022 au 31 mars dernier, TotalEnergies, avait lancé une opération, baptisée "Bonus conso", afin de récompenser ses clients particuliers et petits professionnels qui économiseraient durant l’hiver au moins 5 % de leur consommation par rapport à l’hiver précédent. Près d’un mois après la fin de l’opération, le fournisseur s’est félicité de son succès.

"Durant l’hiver 2022-2023, plus de 50 % de nos 2,4 millions de clients particuliers et professionnels éligibles au Bonus conso ont réduit leur consommation de plus de 5 %, le seuil permettant d’obtenir le bonus, et ont économisé en moyenne 15 % d’électricité par rapport à l’hiver précédent", indique l’énergéticien dans un communiqué. Plus d’un million de clients recevront un bonus moyen de 90 €, qui sera directement déduit de leur prochaine facture. Parmi eux, environ un quart recevra une prime de 120 € pour avoir baissé leur consommation de plus de 20 %.

Il s’ajoutera aux économies d’énergie réalisées durant l’hiver. "En ayant réduit sa consommation de 15 %, un foyer consommant 5 000 KWh a ainsi économisé 100 € sur sa facture et reçu un bonus de 90 €, soit un total de 190 €, et un foyer consommant 15 000 KWh 390 € ", note le groupe.

Par ailleurs, les clients non éligibles au bonus ne seront pas oubliés et auront droit à une prime de 20 € ou 30 € "pour les remercier de leur fidélité".

Chez Engie

Engie aussi avait incité ses clients à consommer moins d’électricité via une cagnotte sur laquelle des sous étaient versés cet hiver lorsque des baisses de consommation avaient lieu. Ce "Bonus Engie" impliquait de s’être préalablement inscrit en ligne pour participer, d’avoir évidemment un contrat chez le fournisseur et d’avoir un compteur Linky.

Chaque participant disposait également d’une cagnotte personnelle pour observer ses gains réalisés avec ses économies. "Dès que votre cagnotte atteindra les 25 €, nous déclencherons automatiquement un paiement par virement sur votre compte bancaire ou par lettre chèque", expliquait à l’automne dernier le fournisseur.

Mercredi 26 avril, Engie a annoncé que 200 000 de ses 430 000 clients inscrits à ce dispositif avaient pu et pourrait bénéficier de ce dispositif. En tout, plus de 1,3 million d’euros ont été collectés sur la cagnotte d’Engie lancée à l’automne.

La somme d’argent est versée sur leur compte bancaire ou par lettre chèque.