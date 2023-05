Onet-le-Château. Tennis : nouvelle saison en pré-national pour l’équipe 1 messieurs

Alors que le championnat se termine pour les autres équipes du club de tennis castonétois, l’équipe 1 messieurs qui évolue en pré-national (DQN4), après un départ difficile et une défaite à Nîmes (malgré le point apporté par Fabien – 2/6) recevra ce dimanche, à partir de 9 heures, sur les courts des Balquières, l’équipe du Cap d’Agde, qui compte pas moins de deux 0 et deux 1/6 ! Elle enchaînera le dimanche 14 mai, par la réception de Saint-Orens, avant de se déplacer à Pignan et de recevoir début juin, l’équipe de l’Union.

De beaux matches en perspective pour Fabien Cammas (2/6), Emilien Gayral (3/6), Alex Laurens (5/6) et Sbynek Seidl (15/1). A suivre !