Train à 1 euro en Occitanie : le dispositif exceptionnellement rallongé, pour le premier week-end de mai

Ce mardi 2 mai 2023, la SNCF et la Région Occitanie ont annoncé ouvrir la réservation des billets de train à 1 euro, pour le week-end à venir et "exceptionnellement jusqu'au 8 mai".

Le dispositif du train à 1€ va être redéployé en Occitanie, pour le premier week-end de mai. Et il sera maintenu, exceptionnellement, jusqu'au 8 inclus ! La Région et la SNCF l'ont annoncé, ce mardi 2 mai 2023.

Les 6, 7 et 8 mai

"Pour ce week-end prolongé, l'ensemble des usagers pourront bénéficier de petits prix pour effectuer le déplacement", ont-elles déclaré dans un communiqué. "Le dispositif 'train à 1€' revient pour le premier week-end de mai, les samedi et dimanche 6 et 7, et exceptionnellement le lundi 8 mai."

"Sur l'ensemble des lignes"

La Région et la SNCF indiquent que "l'ensemble des billets de trains régionaux liO seront proposés au tarif d'1€ par personne sur l'ensemble des lignes (jusqu'à Avignon, Tarascon-sur-Rhône, Agen, Pau et Brive) et pour tous les publics".

La SNCF fera d'ailleurs le nécessaire pour "renforcer la composition des trains pour augmenter le nombre de places disponibles", et précise que "les trajets en correspondance nécessiteront l'achat de 2 billets (1 billet à 1€ pour chaque train liO)".

Comment s'en procurer ?

Ces billets sont disponibles à la vente "10 jours en amont, soit depuis le 26 avril", ajoutent la Région et la SNCF. Pour s'en procurer, il faut se rendre sur le site internet "liO Train", aux guichets des gares d'Occitanie ou bien dans les agences de voyages SNCF agréés.

260 000 billets en 2023

Enfin, elles avancent que "260 000 billets à 1€ ont été vendus lors des trois premiers week-ends de 2023". Depuis l'ouverture des ventes le 26 avril, 20 800 tickets ont trouvé preneurs.