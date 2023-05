Mouret. Trouver le lien entre le pain et l’humain

Quels liens entre le pain et l’humain ? L’un comme l’autre peut être bon, tendre, rassis, abîmé, sec, craquant, dur, généreux, léger. C’est la porte d’entrée que propose le spectacle familial "Un jour sans pain" qui sera présenté samedi 13 mai prochain, à partir de 16 h, au Moulin du Salt, à Mouret, dans le cadre de la saison culturelle proposée par la communauté de communes Conques-Marcillac.

C’est l’histoire d’un grand-père qui a dû s’enfuir de chez lui à 13 ans et celle de sa descendance. L’histoire de deux générations qui entre en résonance avec l’univers du pain et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde : fait maison ou fondu dans le moule ? Un atelier de fabrication et de cuisson du pain sera également proposé aux spectateurs à partir de 14 h, avec la participation du boulanger marcillacois Claude Azaïs. À l’issue de la représentation un goûter sera offert dans le jardin. Spectacle 15 €/adulte, gratuit/-18 ans. Atelier gratuit sur inscription au 05 65 71 86 20.