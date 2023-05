Golinhac. Un beau projet de rénovation !

La mairie de Golinhac a dernièrement organisé des portes ouvertes avant travaux pour présenter le projet de rénovation des anciens couvents et école privée à la population. C’est en présence de Mme Lafon, conseillère départementale et représentante de M. Viala, président du conseil départemental de Mme Sahuet, conseillère régionale, représentante de Mme Delga, présidente de la région Occitanie et de M. Enjalbal architecte de l’agence Coco Architecte qu’Alexandre Bénezet, maire, a expliqué le projet.

Le premier bâtiment concerné est le couvent. Cent ans après sa construction en 1923, ce dernier va se refaire une beauté et sera reconverti en gîte d’étape. En effet, le gîte actuel au camping "Belle vue", datant de 1979, devient désuet et inadapté, il sera donc remplacé par ce projet. Le lieu sera conçu avec des dortoirs individuels cosys et chaleureux avec de grandes ouvertures pour des nuits étoilées, une salle commune avec une kitchenette. Le gîte fonctionnera aussi pour les cyclistes de la vélo route de la vallée du Lot V86 avec un aménagement dédié aux vélos. Ce lieu sera ouvert à l’année.

L’école privée attenante sera elle aussi complètement réaménagée. Elle sera transformée en tiers-lieu avec une petite salle des fêtes et cuisine pour des réunions de famille ou de travail en petit comité (une cinquantaine de personnes) ouverte sur l’extérieur. Un espace sera dédié aux associations de Golinhac et aux activités qui en découlent. Un autre espace accueillera du co-woking, c’est-à-dire un espace de bureaux partagés. Enfin un dernier espace sera dédié à une salle de musique, insonorisée et adaptée, pour maintenir l’activité musicale mais aussi la développer.

L’espace extérieur sera certainement prisé avec un jardin pensé comme un grand espace fluide : amphithéâtre pour les spectacles, marchés, forum associatif, cheminements traversants reliant diverses parties du village… La municipalité a tenu à ce que cet espace se veuille public, ouvert, dédié aux Golinhacois, tout comme un lieu de rencontre et d’échange avec les visiteurs. La visite du site a permis de se rendre compte du potentiel typiquement de Golinhac avec une vue à 360° sur l’Aubrac ou le Mont du Cantal. Les architectes et la municipalité travaillent en étroite collaboration sur l’ensemble du projet depuis plus d’un an déjà, tout en veillant à minimiser le coût final. Le choix des matériaux se veut écoresponsable : un maximum sera recyclé (bois des charpentes, voliges actuelles réutilisées), isolation en paille, essences d’arbres locales, et d’un savoir-faire avec des artisans locaux.

Ce lieu de vie pour les Golinhacois se veut touristique, culturel, économique. C’est un projet dynamique qui s’inscrit totalement dans l’air du temps, pour les habitants comme pour les visiteurs. Les travaux devraient débuter cet automne pour être terminés fin 2024. La municipalité a clôturé ses portes ouvertes par un moment d’échanges autour du verre de l’amitié.