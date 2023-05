Saint-Christophe-Vallon. Une course cycliste pour animer le village de Cassagnes-Comtaux

Une nouvelle fois la météo avait décidé de perturber l’épreuve cycliste Ufolep organisée par l’Entente cycliste du Vallon et du Dourdou à Cassagnes Comtaux. Néanmoins, ce sont tout de même 77 coureurs qui se sont présentés sur la ligne de départ, parmi lesquels quelques uns venus des départements voisins et notamment de l’Hérault qui avait choisi de faire de cette course son championnat départemental. Trois départs successifs, par catégories ont été donnés à quelques minutes d’intervalles par Jean-. Christophe Couderc, maire de Goutrens et ancien licencié à l’Ecvd.

Partis très rapidement pour 13 tours d’un circuit sélectif, les cadors ont rapidement fait le ménage dans leurs rangs pour ne garder que 4 hommes en tête, parmi lesquels le jeune écévédistes Anthony Mas qui montera sur la troisième marche du podium en 2e catégorie.

À l’issue de la course le pot de l’amitié a été offert par la municipalité de Goutrens. Un grand merci a été adressé aux partenaires de la course : la mairie de Goutrens, les viticulteurs des Domaines du Cros et de la Carolie, à la Maison Laviale de Clairvaux (fouace) et à l’Esat de Clairvaux.

Les podiums

1re catégorie : Delourme (Hérault), Goubert (Cantal), Bringer (Lozère) ; 2e catégorie : Chillaud (Hérault), Chabaud (Capdenac), Anthony Mas (Ecvd Marcillac) ; 3e catégorie : Roulleaux (Capdenac), Puech (CCFAC), Venturini (Hérault) ; GS : Orfila (APC), Guérin (Capdenac), Singlade (Capdenac) ; Cadets : Tilhet (Capdenac), Lacassagne (Decazeville) ; catégorie minimes : Balez-Pouget (Bordeaux) ; Féminines : Bousquet (CCFAC) ; C1-Moncet (Decazeville).