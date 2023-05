Canet-de-Salars. Une journée dans le Gard pour les Sapins argentés du Lévézou

Une trentaine d’adhérents étaient récemment au rendez-vous matinal, place du foirail, pour un départ d’une journée dans le Gard. Un premier arrêt était prévu aux abords de Montpellier pour un petit-déjeuner offert par le club. Ensuite direction Nîmes pour une visite en petit train de la ville.

À midi, le déjeuner a ravi tous les convives à l’auberge La Petite Gare, près du Pont du Gard, et l’après-midi fut consacrée à la visite guidée de ce pont prestigieux. Tous les adhérents ont beaucoup apprécié cette escapade sous le soleil et les remerciements sont allés aux responsables et au chauffeur Jean-Louis des autocars Causse de Millau.

Prochains rendez-vous : repas de printemps à la salle des fêtes de Salles-Curan le mercredi 17 mai. Contact : O6 82 68 61 40 et concours départemental des Dicos d’or qui aura lieu à Ségur le jeudi 11 mai. Contact : 06 33 29 07 77. S’inscrire pour le 2 mai.