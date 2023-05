Luc-la-Primaube. Une rencontre intergénérationnelle à la Maison Sainte-Anne

Depuis fin février, tous les quinze jours, les enfants de la micro crèche "L’île aux étoiles" de La Primaube partagent une activité avec les habitants de la Maison Sainte-Anne.

À l’occasion des fêtes de Pâques, les résidents, avec l’aide de l’équipe d’animation, ont préparé une chasse aux œufs dans les couloirs du rez-de-chaussée de la Maison.

Certains ont pris le soin de cacher les œufs et d’autres ont aidé les enfants à les chercher.

Les œufs ont ensuite été partagés et savourés par les petits gourmands lors du goûter accompagné, bien sûr, de chocolats. Un moment apprécié par les petits et les grands qui fut rempli de rires et de joie.

Une animation à renouveler l’année prochaine !